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За добу росіяни втратили у війні проти України 420 осіб

ЗСУ збили 61 ракету окупантів.

За добу росіяни втратили у війні проти України 420 осіб
Фото: надано автором

За минулу добу було знищено 420 російських окупантів. Також було ліквідовано п'ять танків та шість бронемашин окупантів.  

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2985 (+5) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од, 
  • артилерійських систем – 1947 (+1) од, 
  • РСЗВ – 410 (+0) од, 
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 264 (+0) од, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+61),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 174 (+2).

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах понад 20 населених пунктів. 

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