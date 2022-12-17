За добу росіяни втратили у війні проти України 420 осіб

За минулу добу було знищено 420 російських окупантів. Також було ліквідовано п'ять танків та шість бронемашин окупантів.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 97690 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2985 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
- артилерійських систем – 1947 (+1) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+61),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 174 (+2).
Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах понад 20 населених пунктів.