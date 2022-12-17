В Ізюмі з вибуховою травмою госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас

За добу піротехніки знешкодили на Харківщині 176 вибухонебезпечних предметів.

В Ізюмі на Харківщині госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас - чоловік отримав вибухову травму.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, жителя Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

Синєгубов закликав не чіпати вибухонебезпечні або не знайомі предмети, а звертатися до рятувальників.

Керівник ОВА додав, що за минулу добу піротехнічні підрозділи знешкодили в області 176 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, від важких поранень внаслідок підриву на російських мінах померли двоє правоохоронців із Черкащини.