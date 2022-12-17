В Ізюмі з вибуховою травмою госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас

В Ізюмі на Харківщині госпіталізували чоловіка, який розбирав на подвір'ї боєприпас - чоловік отримав вибухову травму.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, жителя Його госпіталізували із осколковими пораненнями.
Синєгубов закликав не чіпати вибухонебезпечні або не знайомі предмети, а звертатися до рятувальників.
Керівник ОВА додав, що за минулу добу піротехнічні підрозділи знешкодили в області 176 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, від важких поранень внаслідок підриву на російських мінах померли двоє правоохоронців із Черкащини.