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Росія перенесла місце запусків "шахідів" з Криму до Краснодарського краю, - британська розвідка

Лишати їх у Криму окупанти вже не хочуть.

Росія перенесла місце запусків "шахідів" з Криму до Краснодарського краю, - британська розвідка
Фото: EPA/UPG

Росія занепокоєна вразливістю Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, який оприлюднено у Twitter.

"В останні дні активізувалася кампанія Росії щодо далекобійних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії. Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму", - йдеться у зведенні.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов'язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані, додала британська розвідка.

Нагадаємо, що проблеми логістики ударних БпЛА з Ірану до Росії немає, оскільки вони мають спільне Каспійське море і можуть постачати їх морським шляхом.

6 грудня Росія поновила напади "шахідами" після тритижневої перерви. Британська розвідка припускала, що це може бути повʼязано з доставкою нової партії БпЛА з Ірану. 

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