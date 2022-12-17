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​Українські захисники відбили атаки росіян від понад 20 населених пунктів, - Генштаб

Кількість уражених ворожих районів зосередження особового складу зросла до п'яти.

​Українські захисники відбили атаки росіян від понад 20 населених пунктів, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах понад 20 населених пунктів. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Атаки відбили біля Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганської області та Бахмута, Опитного, Зеленопілля, Андріївки, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, а ще один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Водночас рашисти завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Кількість випущених Росією ракет зросла до 98 одиниць, кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню становить 65.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 17 грудня така:

  • на Волинському, Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине і Кіндратівка на Сумщині та Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області;
  • на Куп’янському вогневого впливу окупантів зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Володимирівки і Стельмахівки - Луганської;
  • на Лиманському ворог здійснив обстріли позицій наших військ поблизу Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області;
  • на Бахмутському та Авдіївському загарбники обстріляли райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Залізне, Мар’їнка і Первомайське на Донеччині;
  • на Новопавлівському рашисти завдали вогневого ураження поблизу населених пунктів Богоявленка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар Донецької області;
  • на Запорізькому та Херсонському росіяни продовжують нищити з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське і Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон і Милове на Херсонщині. 

У Генштабі додали, що в Луганській області російські окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомляв про 70 випущених крилатих ракет та 4 авіаційних керованих. З них 60 вдалося збити.

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