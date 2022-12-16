Головне за день. П’ятниця, 16 грудня

Нова масована ракетна атака росіян, дев’ятий пакет антиросійських санкцій ЄС, перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США, російські ракети на Волгоградщині. Яким запам’ятається 296-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів Росія, за попередніми даними, випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35. Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал»", – зазначили в Повітряних силах.

Детальніше про ракетний терор росіян можна прочитати тут.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що, за уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони.

У результаті ударів було вражено об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Більше про оперативну обстановку станом на 18 годину 16 грудня – в новині.

Сьогоднішня масована ракетна атака росіян завдала колосальних інфраструктурних руйнувань Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він попросив мешканців міста поставитися до того, що відбувається, з терпінням. “Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води. Прошу вас скористатися «пунктами незламності». Там вас забезпечать гарячими напоями, а також ви зможете зарядити мобільні телефони”, - наголосив міський голова.

Три крилаті ракети, запущені Росією в напрямку України, змінили траєкторію і впали в Єланському районі Волгоградської області РФ.

Місцеві мешканці повідомляють, що одна з ракет влучила в сарай на території приватної садиби. На місці падіння було знайдено уламки ракети Х-101. У Міноборони РФ інцидент не коментували.

В Україну прибула перша партія аварійно-ремонтного обладнання від США.

За словами речника Держдепартаменту США Неда Прайса, це обладнання має допомогти "відновити енергетичну інфраструктуру після мерзенних нападів Росії, які тривають, щоб завдати страждань цивільному населенню".

Сьогодні, 16 грудня, Європейський союз офіційно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

“Я вітаю домовленості щодо 9-го пакету санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше збити з рейок російську економіку та військову машину”, - повідомила у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Зазначається, що пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Планувалися також санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії.

У ніч на п’ятницю, 16 грудня, за письмовою процедурою формально було затверджено виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро.

"Письмова процедура формального ухвалення чотирьох законодавчих актів завершена. Це означає, що Рада ЄС формально ухвалила наступні законодавчі акти: регуляторні правила з доповнення багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які надають ЄС можливість використовувати бюджетні резерви ЄС для макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Це означає, що всі країни-члени ЄС братимуть участь у цих зусиллях", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

Наостанок новина з інформаційного фронту. У Молдові Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити ліцензії шістьох телеканалів.

Комісія ухвалила таке рішення з метою "захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації шляхом поширення недостовірної інформації або спроб маніпулювання громадською думкою".

Каналам призупинили дію ліцензій на підставі переліку фізичних та юридичних осіб, які підлягають міжнародним санкціям, а також численних висновків Ради з питань телебачення і радіо за відсутність достовірної інформації у висвітленні війни в Україні.

Обмеження стосуються молдовських телеканалів TV6, Orhei TV. Primul în Moldova, Accent TV, а також молдовських версій російських мовників RTR Moldova та NTV Moldova.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!