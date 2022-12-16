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​У Латвії на благодійному радіомарафоні збирають кошти для українських дітей-біженців, які перебувають в країні

Марафон триватиме до 22 грудня. У перший же день станом на 18.00 зібрали 85 тисяч євро.

​У Латвії на благодійному радіомарафоні збирають кошти для українських дітей-біженців, які перебувають в країні
Фото: Facebook/Олександр Міщенко

У Латвії 16 грудня стартував благодійний радіомарафон "Дай п’ять!" ("Dod piece"). Під час заходу збиратимуть кошти для українських дітей-біженців, котрі перебувають в країні.

Про це повідомив у своєму Facebook посол України у Латвії Олександр Міщенко.

За словами Міщенка, "Дай п’ять!" - традиційний благодійний  радіомарафон, але цьогоріч він відбувається під гаслом збору грошей для дітей з України, які наразі знайшли притулок в Латвії.

"Музичний марафон триватиме з 16 по 22 грудня, цілодобово, 158 годин з трансляцією зі спеціальної скляної студії в Старій Ризі на Домській площі. Під час марафону кожен бажаючий зможе замовити улюблену пісню, яка лунатиме в прямому ефірі на "Latvijas Radio 5" – Pieci.lv, вартістю в 5 євро. При цьому 100% зібраних коштів будуть передані на потреби українських дітей в Латвії", - розповів посол.

Він повідомив, що пожертви переддуть до загальнонаціонального латвійського благодійного фонду Ziedot.lv для придбання комп’ютерів, зимового взуття і одягу та інших потрібних речей українським дітям. Для отримання допомоги вони мають бути зареєстрованими у фонді Ziedot

"На знак солідарності з українською армією та українським народом, який в умовах зими протистоїть російському агресору, взяв участь у старті цього радіомарафону у вигляді забігу разом з латвійським DJ Томсом Гревіньшом,  який щороку, під час цієї акції пробігає марафон для збору додаткових пожертв містами Латвії. В компанії латвійських бігунів пробіг свої 11,8 км", - додав Міщенко

За словами посла, протягом першого дня радіомарафону, станом на 18.00 вже отримано пожертв на суму 85 тисяч євро.

Фото: Facebook/Олександр Міщенко

Фото: Facebook/Олександр Міщенко

Фото: Facebook/Олександр Міщенко

Нагадаємо, уряд Латвії виділить €2,4 млн на оплату витрат, пов'язаних з наданням медичних послуг українським біженцям.

Нещодавно Саейма Латвії ухвалила 8 грудня заяву про міжнародні злочини Росії в Україні та притягнення винних до відповідальності.

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