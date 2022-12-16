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В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)

Ворожий снаряд влучив у будинок.

В Кривому Розі внаслідок влучання ракети в будинок є загиблі і поранені (оновлено)
Влучання в Кривому Розі
Фото: ДСНС

У Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул у телеграмі. Одна з ракет влучила в житловий триповерховий будинок.

"Кривий Ріг. Є ураження ракетами", – повідомив Вілкул.

Він закликав місцевих мешканців нічого не знімати та не викладати у соцмережі.

Оновлення 12:35. Станом на цей час відомо про двох жертв і вісьмох поранених, повідомив голова ОВА.

"Восьмеро – поранені. Всі у лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей – трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка", – заявив він. 

Оновлення 12:24. Російська ракета влучила в триповерховий житловий будинок. Загинули двоє людей, ще шестеро поранені. Серед них – троє дітей, повідомили в ДСНС

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що 1 під’їзд триповерхового житлового будинку повність зруйновано. Попередньо, внаслідок події загинуло 2 людей, постраждало 6 чоловік, з них троє неповнолітні", – зазначили в Службі.

Також врятовано і госпіталізовано трьох дітей. Під завалами можуть залишатися люди. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлено 11:36. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, загинули дві людини, пʼятеро поранені. Серед них – двоє дітей, написав він у Телеграм. 

Оновлено. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання у житловий будинок.

"Влучання у житловий будинок. Є руйнування. Під завалами можуть бути люди", - повідомив Тимошенко.

На місці працюють екстрені служби.

Оновлено. Місцевий паблік повідомляє про руйнування під'їзду у житловому будинку, куди потрапила ракета. З-під завалів врятували дитину. Загалом, за попередньою інформацією, загинули дві людини, щонайменше п'ятеро поранені, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, ранку Росія завдала чергової ракетної атаки по Україні. В Київській та Полтавській області спрацювала ППО. В Харківській області повідомляється про три удари по критичній інфраструктурі.

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