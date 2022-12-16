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Швейцарія встановила ліміт на нафту з РФ і застосувала санкції щодо іранських осіб і організацій, пов'язаних із дронами

Заходи набудуть чинності о 18:00 16 грудня.

Швейцарія встановила ліміт на нафту з РФ і застосувала санкції щодо іранських осіб і організацій, пов'язаних із дронами
Фото: rada.gov.ua

Швейцарія приєдналася до санкцій Євросоюзу щодо Росії.

Як ідеться в повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії, мова про обмеження ціни на російську нафту та обмежувальні заходи для іранських осіб та організацій, пов'язаних із "шахедами".

Швейцарія теж встановила ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Під обмежувальні заходи (фінансові обмеження та заборону на подорожі) потрапили дві особи та дві організації з Ірану за участь у розробці та постачанні безпілотників до Росії.

Заходи набудуть чинності о 18:00 16 грудня.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів санкції щодо Ірану. У перелік потрапили чотири фізичні та чотири юридичні особи, які пов'язані з виробництвом безпілотників, що їх Іран постачає Росії. 

16 грудня Євросоюз офіційно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти РФ.

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