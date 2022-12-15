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Боснія та Герцеговина стала кандидаткою на вступ до Євросоюзу

Відповідне рішення ухвалила Єврорада.

Боснія та Герцеговина стала кандидаткою на вступ до Євросоюзу
Фото: osce.usmission.gov

Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив речник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс за підсумками саміту лідерів держав-членів ЄС.

"Європейська Рада схвалює висновки Ради від 13 грудня 2022 року щодо процесу розширення, стабілізації та асоціації і погоджується надати статус кандидата Боснії та Герцеговині", - йдеться в дописі Лейтса у Twitter.

Нагадаємо, раніше посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.

14 грудня президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали заявку на членство в Європейському Союзі.

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