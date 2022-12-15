Боснія та Герцеговина стала кандидаткою на вступ до Євросоюзу

Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив речник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс за підсумками саміту лідерів держав-членів ЄС.

"Європейська Рада схвалює висновки Ради від 13 грудня 2022 року щодо процесу розширення, стабілізації та асоціації і погоджується надати статус кандидата Боснії та Герцеговині", - йдеться в дописі Лейтса у Twitter.

Conclusion on Bosnia and Herzegovina adopted at #EUCO granting candidate status. pic.twitter.com/qlrbF7oG9i — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 15, 2022

Нагадаємо, раніше посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив республіці "прикладом України", якщо вона вирішить вступити в НАТО.

14 грудня президентка Косова Вйоса Османі, прем'єр-міністр Альбін Курті та глава парламенту Гляук Конюфца підписали заявку на членство в Європейському Союзі.