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У 2022 році експорт “Газпрому” впав на понад 45%

Видобуток скоротився на майже 20%.

У 2022 році експорт “Газпрому” впав на понад 45%
Фото: EPA/UPG

З 1 січня 2022 року по сьогодні російський монополіст “Газпром” видобув 394,1 млрд кубометрів газу – на 19,6% менше, ніж на аналогічний період 2021 року.

Про це “Газпром” повідомляє у Telegram.

Зазначається, що за вказаний період впав експорт “Газпрому” до 97,8 млрд кубометрів – це на 45,1% (на 80,2 млрд куб. м) менше, ніж за той самий період 2021 року. "Газпром" постачає газ згідно з підтвердженими заявками, додають в компанії.

У той же час зростає експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC. Зазначається, що поставки регулярно йдуть понад добові контрактні кількості.

 

За даними Gas Infrastructure Europe, на 13 грудня з європейських підземних сховищ відібрано 8,8 млрд куб. м газу – 12,6% від обсягу, закачаного під час підготовки до опалювального сезону.

Раніше у “Газпромі” заявляли про скорочення експорту газу до “країн далекого зарубіжжя” на 44,5% з початку року. 

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