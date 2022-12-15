Комітет міністрів Ради Європи ухвалив план дій для України на 50 млн євро

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті РЄ.

План дій “Стійкість, відновлення та реконструкція” розробили у тісній консультації з українською владою.

“Це частина внеску нашої Організації у процес відбудови та відновлення країни, яка зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями. Новий План дій має на меті підвищити стійкість державних інституцій шляхом зміцнення демократичного врядування та верховенства права, а також захисту прав людини”, – сказала Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

План дій спрямований також на підтримку програми реформ України після рішення Європейської Ради від 23 червня про надання статусу кандидата в ЄС.

“Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється в 50 мільйонів євро, що робить його найбільшим бюджетом для Плану дій Ради Європи для конкретної країни”, – йдеться у повідомленні.

Рада Європи працюватиме з українською владою для вирішення її нагальних потреб і пріоритетів. Йдеться і про підтримку реалізації кроків, викладених у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство у євроблоці, зокрема у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей; розвитку незалежного, ефективного та надійного правосуддя; сприяння свободі слова та свободі ЗМІ і посилення захисту прав національних меншин.

Заходи Плану сприятимуть документування грубих порушень прав людини, кращому захисту прав внутрішньо переміщених осіб, осіб, які повертаються з-за кордону, та людей, чиє житло було знищено чи пошкоджено унаслідок війни.

Серед завдань Плану дій – захист прав дітей під час війни та в післявоєнний період, сприяння забезпеченню гідного соціального захисту постраждалого населення. До інших важливих сфер належать сприяння гендерній рівності та боротьба з насильством щодо жінок і дівчат.

План дій супроводжуватиметься заходами Банку розвитку Ради Європи (CEB). Він частково фінансуватиме інвестиційні проєкти в Україні, спрямовані на покращення умов життя найбільш вразливих верств населення.

Діяльність Ради Європи тісно координуватиметься з іншими організаціями, зокрема ЄС, ООН та ОБСЄ, а також двосторонніми донорами.

Марія Пейчинович Бурич додала, що Рада Європи залишається повністю відданою підтримці та допомозі Україні у важкі часи. “Ця допомога та підтримка займатиме важливе місце в порядку денному майбутнього саміту глав держав і урядів, який відбудеться в Рейк’явіку в травні наступного року”, – зазначила Генсек.

Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, Європейський парламент ухвалив у другому читанні рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у наступному році в обсязі 18 млрд євро.