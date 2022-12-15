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Комітет міністрів Ради Європи ухвалив план дій для України на 50 млн євро

План передбачає заходи дл 2026 року.

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив план дій для України на 50 млн євро
Фото: coe.int

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

Про це йдеться на сайті РЄ.

План дій “Стійкість, відновлення та реконструкція” розробили у тісній консультації з українською владою. 

“Це частина внеску нашої Організації у процес відбудови та відновлення країни, яка зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями. Новий План дій має на меті підвищити стійкість державних інституцій шляхом зміцнення демократичного врядування та верховенства права, а також захисту прав людини”, – сказала Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

План дій спрямований також на підтримку програми реформ України після рішення Європейської Ради від 23 червня про надання статусу кандидата в ЄС. 

“Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється в 50 мільйонів євро, що робить його найбільшим бюджетом для Плану дій Ради Європи для конкретної країни”, – йдеться у повідомленні.

Рада Європи працюватиме з українською владою для вирішення її нагальних потреб і пріоритетів. Йдеться і про підтримку реалізації кроків, викладених у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство у євроблоці, зокрема у сферах конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей; розвитку незалежного, ефективного та надійного правосуддя; сприяння свободі слова та свободі ЗМІ і посилення захисту прав національних меншин.

Заходи Плану сприятимуть документування грубих порушень прав людини, кращому захисту прав внутрішньо переміщених осіб, осіб, які повертаються з-за кордону, та людей, чиє житло було знищено чи пошкоджено унаслідок війни.

Серед завдань Плану дій – захист прав дітей під час війни та в післявоєнний період, сприяння забезпеченню гідного соціального захисту постраждалого населення. До інших важливих сфер належать сприяння гендерній рівності та боротьба з насильством щодо жінок і дівчат.

План дій супроводжуватиметься заходами Банку розвитку Ради Європи (CEB). Він частково фінансуватиме інвестиційні проєкти в Україні, спрямовані на покращення умов життя найбільш вразливих верств населення.

Діяльність Ради Європи тісно координуватиметься з іншими організаціями, зокрема ЄС, ООН та ОБСЄ, а також двосторонніми донорами.

Марія Пейчинович Бурич додала, що Рада Європи залишається повністю відданою підтримці та допомозі Україні у важкі часи. “Ця допомога та підтримка займатиме важливе місце в порядку денному майбутнього саміту глав держав і урядів, який відбудеться в Рейк’явіку в травні наступного року”, – зазначила Генсек.

Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, Європейський парламент ухвалив у другому читанні рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у наступному році в обсязі 18 млрд євро.

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