Головне за день. Четвер, 15 грудня

Ворожі обстріли Харкова і Нікопольщини, інтерв’ю Зеленського, Залужного і Єрмака виданню The Economist, ракети для ППО IRIS-T від Німеччини, визнання Європарламентом Голодомору геноцидом українського народу. Яким запам’ятається 295-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Ворог й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Упродовж доби російські окупанти завдали 2 ракетних ударів, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 15 грудня – в новині.

Вдень 15 грудня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

“Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією”, – розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Унаслідок обстрілу у Марганці загинув 65-річний чоловік. Поранення отримали щонайменше троє людей: 16-річна дівчина, 38-річна жінка і 35-річний чоловік. Пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.

Сьогодні, 15 грудня, російські війська знову обстрілювали Харків.

“У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти”, - вдень повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, є влучання у Холодногірському районі Харкова. За попередніми даними, російські окупанти завдали ударів комплексами С-300.

Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна. Росіяни, ймовірно, шукають способи отримати паузу у бойових діях будь-якими способами, заявив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

За словами головнокомандуючого, пауза потрібна російській армії для того, щоб зібрати ресурси і створити новий потенціал для продовження бойових дій.

На думку Залужного, росіяни збирали ресурси для ведення повномасштабної війни з Україною близько чотирьох років. Однак, вони їх використали, не досягши жодного результату.

Детальніше – в нашій новині.

У цьому ж інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ зазначив, що російська мобілізація "спрацювала".

"Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не воюватимуть. Вони воюватимуть. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн – все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему”, – заявив Залужний.

За його оцінками, у росіян є резерв у 1,2-1,5 млн осіб. Вони готують близько 200 тис. нових солдатів.

“Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", – наголосив головнокомандувач.

На його думку, це може відбутися у січні, або, швидше за все, навесні. Росія може розпочати новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.

Залужний також розповів, якої зброї потребує Україна для виходу на рубежі 23 лютого.

За його словами, Україна отримує потрібну зброю, але у недостатній кількості.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Еconomist сказав, що президент РФ Володимир Путін зможе прожити довше, якщо визнає війну помилкою та виведе війська з України.

"Чим швидше закінчиться війна (і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою), тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що програш Путіна вже очевидний, а Україна має намір вийти на свої кордони 1991 року, інакше агресор знову повернеться. Зеленський наголосив, що тільки Путін може перевести війну з військового на дипломатичний шлях. І він почнеться тільки після виведення військ РФ за українські рубежі 1991 року.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у інтервʼю тому ж The Econimist повідомив, що окупанти депортували майже 3 млн українських громадян, у тому числі понад 12 тисяч дітей.

"Ми готові здійснити обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», за якої всі полонені з обох сторін будуть повернуті додому", – зазначив він. Іншою гуманітарною вимогою перед завершенням війни є потреба справедливості. Це означає суд і засудження винних у військових злочинах і злочинах проти людяності, а також відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Серед інших поставок - дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини; 30 000 патронів до 40-мм гранатометів; 5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії; 4 "швидкі"; 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Європейський парламент проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

““Європейський парламент… визнає Голодомор, штучний голод 1932-1933 років в Україні, що був спричинений навмисними діями радянського режиму, геноцидом проти народу України; рішуче засуджує такі дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців, та істотно підірвали основи українського суспільства”, – йдеться у резолюції Європарламенту.

Резолюція, що засуджує штучний Голодомор в Україні, була ухвалена більшістю голосів: “за” проголосували 507 депутатів, “проти” – 12, утрималися – 17.

Боснія та Герцеговина отримала статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив речник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс за підсумками саміту лідерів держав-членів ЄС.

"Європейська Рада схвалює висновки Ради від 13 грудня 2022 року щодо процесу розширення, стабілізації та асоціації і погоджується надати статус кандидата Боснії та Герцеговині", - йдеться в дописі Лейтса у Twitter.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!