Тюремні строки отримали троє бойовиків "ДНР", які штурмували міста на Донецькому напрямку

Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Бойовики потрапили в полон ЗСУ під час боїв у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині.

За даними слідства, всі троє - місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань, де воювали проти сил АТО. Після 24 лютого вони спільно з російськими окупантами брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку.

Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на "посаді" кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.

Інші двоє були у лавах окупаційних підрозділів "Кальміус" та "100-й мотострелковой бригады" 1-го армійського корпусу "ДНР" ЗС РФ.

У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу. Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше також було повідомлено про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії.