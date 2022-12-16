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Тюремні строки отримали троє бойовиків "ДНР", які штурмували міста на Донецькому напрямку

Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Тюремні строки отримали троє бойовиків "ДНР", які штурмували міста на Донецькому напрямку
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще трьох учасників терористичної організації "ДНР", які брали активну участь у бойових діях проти Сил оборони України. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Бойовики потрапили в полон ЗСУ під час боїв у районах Новобахмутівки та Пісок на Донеччині.

За даними слідства, всі троє - місцеві жителі, які у 2014-2015 році приєдналися до лав терористичних угруповань, де воювали проти сил АТО. Після 24 лютого вони спільно з російськими окупантами брали активну учать у штурмі населених пунктів на Донецькому напрямку.

Один із бойовиків входив до складу ворожого полку спецпризначення "Оплот". Перебуваючи на "посаді" кулеметника, він обстрілював позиції українських військ у районах Докучаєвська та селища Ясне.

Інші двоє були у лавах окупаційних підрозділів "Кальміус" та "100-й мотострелковой бригады" 1-го армійського корпусу "ДНР" ЗС РФ. 

У серпні їх направили в район Пісок для облаштування вогневих позицій та захоплення об’єктів транспортної інфраструктури.

На підставі зібраних доказів суд визнав бойовиків винними за: ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.  Суд призначив їм покарання від 8 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше також було повідомлено про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію українських дітей до Росії.

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