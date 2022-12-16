Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини поранено 3-х працівників електропідстанцій, - Резніченко

Російські окупанти вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування”, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Всі доправлені до лікарень.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні.
Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.
Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих.