Росія вдарила по Україні 76 ракетами. Били з двох морів і Саратовської області

За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Про це в Телеграм повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", – наголосив він.

У Повітряних силах додали, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

Фото: Повітряні сили

"Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35. Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинджал»", – зазначили в Повітряних силах.

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків.

Нагадаємо, що 40 ракет летіли на Київ. 37 із них збили. Є декілька влучань у різні обʼєкти інфраструктури. В Укренерго повідомили, що тримають ситуацію під контролем.