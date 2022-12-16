Єпископ УПЦ (МП) подав до суду на LB.ua за публікацію даних про його близькість із 17-річним хористом

Никита стверджує, що він просто вибіг подивитися, що відбувається, і юнак – також.

Єпископ Івано-Франківський і Коломийський УПЦ (МП) Никита подав до суду на LB.ua за поширення інформації про те, що співробітники СБУ заскочили його під час безпекових заходів у момент близькості з 17-річним хористом.

Про подання позову Никита повідомив під час пресконференції у Києво-Печерській Лаврі 15 грудня, пише "Релігійна правда".

Єпископ стверджує, що вранці, під час обшуків, почув "незрозумілий звук" і вибіг подивитися, що сталося, але "не встиг", бо хтось нібито вибивав скло прикладом.

У цей час, як стверджує Микита, вибіг також і юнак.

"Нас змусили тримати руки над головою, і далі почалося… Я почув, як представники СБУ фотографували на телефон. Коли я запитав, хто дав вам право мене фотографувати, мені сказали, що ніхто не фотографує", – процитували Микиту журналісти "Релігійної правди".

Нагадаємо, що 25 листопада слідчі Служби безпеки України прийшли з контррозвідувальними заходами до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

За даними джерел LB.ua, обшук проводився у консисторії (адміністрації єпархії). Зокрема, керівника єпархії, в келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає.

За даними джерел, під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. На наданих джерелами фото видно, що хлопець-хорист стоїть у спідній білизні.

23 листопада архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

За результатами обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення

Вже після обшуків секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом.

3 грудня також стало відомо, що в Чернівецько-Буковинській єпархії під час обшуків виявили ноутбук із дитячою порнографією. За попередніми даними, відео були не завантажені з Інтернету, а відзняті.