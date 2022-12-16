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По всій країні впровадили аварійні відключення електроенергії

Також є перебої з постачанням води і тепла. 

По всій країні впровадили аварійні відключення електроенергії
Пошкоджена електролінія (ілюстративне фото)
Фото: НЕК «Укренерго»

У зв’язку з влучаннями російських ракет в енергооб’єкти в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Про це в Телеграм повідомив заступник керівника Офісу президент Кирило Тимошенко.

"Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчсових перепадів подачі водо/теплопостачання. ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань", – написав він.

По всій країні працюють пункти незламності. Знайти їх список можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні Росія вчинила другу від початку місяця масовану ракетну атаку на Україну. Пошкоджено енергообʼєкти на сході та півдні України. Є влучання в різних областях, зокрема Харкові та Кривому Розі. У Кривому Розі відомо про загибель двох людей – ракета влучила в будинок. 

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