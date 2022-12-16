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У Дніпрі зупинили електротранспорт

Метро працює як укриття.

У Дніпрі зупинили електротранспорт
Метро міста Дніпра
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 16 грудня, через масований ракетний удар по Україні в Дніпрі призупинено роботу тролейбусів і трамваїв. У той же час метро працює як укриття. 

Про це повідомляє Департамент транспорту Дніпровської міської ради.

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рухомий склад електротранспорту за допомогою технічних авто комунального підприємства буде доставлено до депо у найближчий час.

При цьому усі станції метрополітену працюють як укриття під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті. 

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