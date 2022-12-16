Сумщина залишилась без світла через ракетну атаку, - Живицький

В результаті вранішньої ракетної атаки окупантів, серед інших, і Сумська область залишилась без світла.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

“Через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання”, - написав він.

Також голова ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.