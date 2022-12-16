У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
"Історією пояснюється бажання України відокремитися від Росії та з’єднатися з Європою". Промова патріарха Варфоломія на WPC
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків повністю знеструмлений

Працюють "Пункти незламності". 

Харків повністю знеструмлений
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ворожої ракетної атаки повністю знеструмлено Харків. У місті працюють всі "пункти незламності", де можна зігрітися і зарядити пристрої.

Про це в Телеграм повідомив мер Ігор Терехов.

"Харків знеструмило, але працюють всі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, є гарячий чай і Інтернет", – написав він.

У Харківській області зафіксовані влучання в Чугуївському районі та в самому облцентрі. 

Вибухи лунали також у Києві та Кримову Розі та інших містах. Це – друга масована ракетна атака росіян від початку місяця. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також