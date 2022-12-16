Харків повністю знеструмлений

Унаслідок ворожої ракетної атаки повністю знеструмлено Харків. У місті працюють всі "пункти незламності", де можна зігрітися і зарядити пристрої.

Про це в Телеграм повідомив мер Ігор Терехов.

"Харків знеструмило, але працюють всі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, є гарячий чай і Інтернет", – написав він.

У Харківській області зафіксовані влучання в Чугуївському районі та в самому облцентрі.

Вибухи лунали також у Києві та Кримову Розі та інших містах. Це – друга масована ракетна атака росіян від початку місяця.