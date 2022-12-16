Електроенергію екстрено вимкнули через загрозу ракетного удару

Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енерегтечної інфраструктури енергетики застосували екстрені відключення енергопостачання.

Про це повідомив у Телеграм голова Житомирської області Віталій Бунечко. Він не уточнив, чи стосується це тільки його області, чи країни загалом.

"Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Зберігайте спокій. Опісля закінчення тривоги енергоживлення буде відновлено!" – запевнив Бунечко.

Повітряна тривога станом на 8:29 оголошена в більшості регіонів. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що очікується не менше 60 ракет.