Уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Цієї ночі російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем з важкої артилерії. Люди вціліли. Наслідки обстрілу з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.
У інших районах ніч минула з тривогою, але без атак. На цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Нікопольський район Дініпропетровщини з території Запорізької АЕС. Є загиблі і поранені.