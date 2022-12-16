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Уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Марганецькій громаді Дніпропетровщини

Постраждалих немає.

Уночі росіяни вдарили важкою артилерією по Марганецькій громаді Дніпропетровщини
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Цієї ночі російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російські окупаційні війська ударили по Марганецькій громаді. Накрили її вогнем з важкої артилерії. Люди вціліли. Наслідки обстрілу з’ясовуються”, – йдеться у повідомленні.

У інших районах ніч минула з тривогою, але без атак. На цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Нікопольський район Дініпропетровщини з території Запорізької АЕС. Є загиблі і поранені.

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