На вулицях окупованого Бердянська з’явилися жовто-блакитні стрічки

На одній з вулиць окупованого Бердянська Запорізької області поширили жовто-блакитні стрічки.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“Попри те, що місто окупували 292 дні назад, місцеві мешканці продовжили нагадувати росіянам, що вони тут вороги. Цього разу невідомі герої поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.