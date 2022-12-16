На вулицях окупованого Бердянська з’явилися жовто-блакитні стрічки

Місцеві мешканці нагадали росіянам, що вони тут вороги.

На одній з вулиць окупованого Бердянська Запорізької області поширили жовто-блакитні стрічки.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Попри те, що місто окупували 292 дні назад, місцеві мешканці продовжили нагадувати росіянам, що вони тут вороги. Цього разу невідомі герої поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Центр нацспротиву

У Центрі нацспротиву зазначають, що “проста дія одразу вирвала окупантів з їх пропагандистських фантазій та нагадала їм, що вони злочинці й не на своїй землі, а отже в постійній небезпеці”.

Нагадаємо, 13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.