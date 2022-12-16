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Білий дім розпорядився розсекретити майже всі документи про вбивство Кеннеді

Загальнодоступними в інтернеті стали понад 13 тис. файлів, це понад 97% архівних документів.

Білий дім розпорядився розсекретити майже всі документи про вбивство Кеннеді
Фото: history.com

Білий дім вперше розпорядився оприлюднити у повному обсязі тисячі документів про вбивство президента США Джона Кеннеді

Про це пише BBC.

Загальнодоступними в інтернеті стали понад 13 тис. файлів, це понад 97% архівних документів, присвячених цій справі. Жодних гучних викриттів не очікується, але історики сподіваються дізнатися більше про вбивцю.

35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді застрелили під час візиту в Даллас 22 листопада 1963 року.Закон 1992 року вимагав, щоб уряд опублікував усі документи про вбивство до жовтня 2017 року.

У четвер президент Джо Байден видав указ, що дозволяє це розкриття інформації, але повідомив, що деякі файли залишаться засекреченими до червня 2023 року, оскільки їхня публікація може завдати конкретної шкоди.

Фото: theconversation.com
Національний архів США заявив, що повністю залишаться закритими 515 документів, а ще 2545 буде закрито частково.

Американське розслідування 1964 року встановило, що Кеннеді вбив американський громадянин Лі Харві Освальд, який раніше мешкав у Радянському Союзі, і що він діяв сам. Освальда вбили в підвалі поліцейського управління Далласа через два дні після арешту.

Смерть Джона Кеннеді породила численні теорії змови, зокрема про роль ЦРУ у цій справі. У четвер ЦРУ знову заявило, що ніколи не було пов'язане з Освальдом та не приховувало інформацію про нього від американських слідчих.

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