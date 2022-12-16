Білий дім розпорядився розсекретити майже всі документи про вбивство Кеннеді

Білий дім вперше розпорядився оприлюднити у повному обсязі тисячі документів про вбивство президента США Джона Кеннеді.
Про це пише BBC.
Загальнодоступними в інтернеті стали понад 13 тис. файлів, це понад 97% архівних документів, присвячених цій справі. Жодних гучних викриттів не очікується, але історики сподіваються дізнатися більше про вбивцю.
35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді застрелили під час візиту в Даллас 22 листопада 1963 року.Закон 1992 року вимагав, щоб уряд опублікував усі документи про вбивство до жовтня 2017 року.
У четвер президент Джо Байден видав указ, що дозволяє це розкриття інформації, але повідомив, що деякі файли залишаться засекреченими до червня 2023 року, оскільки їхня публікація може завдати конкретної шкоди.
Американське розслідування 1964 року встановило, що Кеннеді вбив американський громадянин Лі Харві Освальд, який раніше мешкав у Радянському Союзі, і що він діяв сам. Освальда вбили в підвалі поліцейського управління Далласа через два дні після арешту.