Окупанти завдали більше півсотні ударів по Сумщині

Цього дня Сумщину обстрілювали з мінометів.

Сьогодні, 15 грудня, росіяни завдали 58 ударів по Сумській області. Під обстріли потрапили Миропільська і Краснопільська громади.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, Краснопільську громаду ворог двічі обстріляв із мінометів. Загалом було 43 прильоти.

Ще 15 мін розірвалися на околицях одного із прикордонних сіл Миропільської громади.

В обох випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, вдень 15 грудня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє людей отримали поранення.