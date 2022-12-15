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Кличко розповів, як столичний зоопарк готується пережити зиму

Для горили Тоні встановили окремий булеріан.

Кличко розповів, як столичний зоопарк готується пережити зиму
Фото: Скріншот з відео

Теплопостачання в столичному зоопарку забезпечують завдяки генератору, який під’єднаний до котельні. Ще 2 приміщення живлять від окремого генератора.  

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко

“Для горили Тоні, наприклад, встановили булеріан - сучасну дров‘яну пічку, яка в умовах відсутності електроенергії, опалення та газу зможе обігрівати його житло. Тобто організували пункт обігріву для незламного Тоні”, - повідомив Кличко. 

Він уточнив, що загалом в зоопарку закупили 11 таких булеріанів, 15 буржуйок та придбають ще один великий генератор. 

Кличко нагадав, що цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 200 врятованих від війни звірів. Зокрема, це тигриця Даліла з приватного зоопарку Харкова, носухи та дикобрази з-під Херсона та інші тварини, яких привезли з окупованих територій та зон бойових дій. 

 

Як раніше повідомляв Кличко, нові обстріли Києва можуть призвести до вимкнення опалення до весни, "Пункти незламності" не допоможуть. Міський голова закликав жителів готуватися до різних сценаріїв, робити запаси теплих речей та їжі або ж перебиратися в передмістя.

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