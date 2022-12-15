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У Києві відкрили центр ЯМаріуполь з пральнею, стоматологією і коворкінгом

Понад 20 000 маріупольців проживають у столиці.

У Києві відкрили центр ЯМаріуполь з пральнею, стоматологією і коворкінгом
Фото: Facebook/Маріупольська міська рада

У Києві відкрили ще один центр ЯМаріуполь. Він працюватиме як повноцінний побутовий центр з пральнею, перукарнею, стоматологією і коворкінгом.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Сімнадцатий центр ЯМаріуполь, другий у Києві та головне – перший з розширенням можливостей для маріупольців. Тепер не просто гуманітарний центр з юристами, дитячою кімнатою, психологом та лікарем. Тепер – повноцінний побутовий центр. З пральнею, перукарнею та стоматологією. Тепер – з коворкінгом”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Петра Андрющенка, у Києві проживають понад 20 000 маріупольців, багато хто – на Лівому березі.

Центр ЯМаріуполь відкрився за адресою: вул. Магнітогорська,9. Він працює з 8:00 до 18:00. Вихідний – неділя.

 

Нагадаємо, щодня в окупованому Маріуполі вмирають близько 20 людей.

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