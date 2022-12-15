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Від рішення Путіна закінчити чи продовжити війну залежатиме його власне існування, – Зеленський

Дипломатичний шлях почнеться після виводу російських військ на українські рубежі 1991 року. 

Від рішення Путіна закінчити чи продовжити війну залежатиме його власне існування, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент РФ Володимир Путін зможе прожити довше, якщо визнає війну помилкою та виведе війська з України.

Про це заявив в інтерв’ю The Еconomist президент України Володимир Зеленський.

На думку президента, від рішення Путіна щодо продовження чи закінчення війни залежить не тільки його власне існування, але й життя його близького оточення.

"Чим швидше закінчиться війна (і якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою), тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що програш Путіна вже очевидний, а Україна має намір вийти на свої кордони 1991 року, інакше агресор знову повернеться.

 

За словами президента "треба дивитися на реальну картину, коли весь світ, в першу чергу, показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити – вийти на кордони і тоді платити".

Зеленський наголосив, що тільки Путін може перевести війну з військового на дипломатичний шлях. І він почнеться тільки після виведення військ РФ за українські рубежі 1991 року.

"Якщо він зараз відійде на кордони 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. Ось хто може перевести війну з військового шляху на дипломатичний. Тільки він може це зробити", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний не має сумніву, що росіяни знову підуть на Київ. 

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