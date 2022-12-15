Збереження поставок зброї в Україні є нагальною проблемою, – Командувач Сухопутних військ

Прибуття мобілізованих окупантів може зіграти на руку ворогу, але зараз для битв важливішим є збереження вогневої міці.

Досвід Луганського напрямку доводить, що мобілізація у Росії може спрацювати на руку окупантам. Досить добре підготовлені солдати зараз зʼявляються по всьому східному фронту, деякі прибувають з глибини Росії, зокрема Уралу.

Про це командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський розповів виданню The Economist.

Генерал каже, що це викликає занепокоєння, але ще більш нагальною проблемою є збереження поставок зброї Україні. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка може досить швидко доставити снаряди до гармат.

Перемогу в війні генерал бачить як знищення ворога і вихід на кордони.

"Ми перемогли, коли ворог знищений, а ми стоїмо на своїх кордонах", – заявив він.

Журналісти відзначили, що твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він не впевнений, що це станеться найближчим часом. У найближчому майбутньому Україна покаже те, що він описав як "активну оборону". Втім, для ворога можуть бути несподіванки.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", – додав командувач.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що мобілізований особовий склад російських військ не виявляє бажання брати безпосередню участь у бойових діях. Так звана часткова мобілізація була оголошена в Росії у вересні. Чоловіків часто відправляли на фронт без перевірки стану здоровʼя та підготовки.

Крім мобілізованих, Кремль задією найманців, зокрема злочинців.