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Унаслідок ракетного обстрілу Оріхова поранено двоє людей

Один постраждалий у важкому стані.

Унаслідок ракетного обстрілу Оріхова поранено двоє людей
Наслідки обстрілу Оріхова. Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені двоє працівників місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що постраждалим надається медична допомога.

 

Нагадаємо, станом на жовтень дві третини міста Оріхів на Запоріжжі було зруйновано через російські обстріли.

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