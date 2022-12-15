Унаслідок ракетного обстрілу Оріхова поранено двоє людей

Один постраждалий у важкому стані.

Російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Ярослав Янушевич.

“Ворог продовжує тероризувати обстрілами наші мирні громади. У багатостраждальному місті Оріхів внаслідок потрапляння двох ракет, випущених з літака, поранені двоє працівників місцевого КП "Водоканал", один у важкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що постраждалим надається медична допомога.

Нагадаємо, станом на жовтень дві третини міста Оріхів на Запоріжжі було зруйновано через російські обстріли.