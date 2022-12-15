У Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, щоб допомогти Україні у війні з Росією

Рішення про будівництво заводу було прийнято після того, як Швейцарія двічі відмовила Берліну у реекспорті боєприпасів в Україну.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів після двох відмов Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України у відповідь на запит Берліна. Лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готові вже в січні, метою є автономне постачання боєприпасів Бундесверу, повідомляє DW.

За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від зарубіжних виробничих потужностей. Було ухвалено рішення про виробництво боєприпасів калібрами 20-35 мм у ФРН.

Виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard. Тим самим, якщо федеральний уряд направить відповідне замовлення, Україна може отримати до 300 тисяч боєприпасів, повідомив далі представник концерну. Де саме будується новий завод, публічно не повідомляється.

У свою чергу, голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що дуже рада швидким діям німецької оборонної промисловості.

"У майбутньому в Німеччині буде вироблятися більше боєприпасів, яких ми терміново потребуємо", - зазначила вона.

За її словами, надзвичайно важливо, щоб Німеччина разом із партнерами по НАТО стала більш незалежною у виробництві боєприпасів.

У листопаді Штрак-Циммерман закликала терміново зробити висновки з позиції Швейцарії, яка відмовилася постачати боєприпаси.

Найближчими роками Німеччина планує витратити загалом понад 20 млрд євро на боєприпаси, включаючи ракети та артилерійські боєприпаси.

Зазначається, що Німеччина ще на початку літа попросила уряд у Берні дозволу на реекспорт в Україну 12 400 снарядів, але отримала відмову із зазначенням на нейтралітет Швейцарії.

Восени Міноборони ФРН направило до Берна новий запит, вказавши на необхідність захисту критично важливої інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна. У відповідь влада Швейцарії знову заявила, що політика нейтралітету, що проводиться ними, не дозволяє задовольнити запит. У Берні пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де йдуть збройні конфлікти.

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard стала першим видом тяжкого озброєння, яке Німеччина пообіцяла передати Україні. До кінця вересня Києву було поставлено всі 30 обіцяних Україні зенітних установок, проблеми від початку були пов'язані з боєприпасами до Gepard. Спочатку Україні було передано 60 тисяч снарядів, але з огляду на високі темпи, якими українські війська витрачають боєприпаси, цього виявилося замало.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на “розумні бомби”. Ця зброя може з високим рівнем точності вражати російські військові позиції.