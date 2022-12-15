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Ситуацію з електрикою ускладнюють погодні умови, — Укренерго

Зранку в деяких областях ліміти добового споживання електроенергії вже перевищені та застосовані аварійні відключення.

Ситуацію з електрикою ускладнюють погодні умови, — Укренерго
Фото: politeka.ne

Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, обледеніння, сильні пориви вітру, повідомляє НЕК “Укренерго”. 

На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових. 

Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. На жаль, зранку в деяких областях вони вже перевищені та застосовані аварійні відключення. 

Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендується стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання.

Нагадаємо, незабаром «Укренерго» зможе придбати частину критично необхідного обладнання для відновлення мережевої інфраструктури, пошкодженої росіянами. Уряд схвалив рішення про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро.

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