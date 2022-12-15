Розробники вважають, що він «зробить революцію» на полі бою.

Перший безпілотний винищувач Туреччини успішно пройшов наземні випробування, а також перший політ.

Про це повідомляє провідна турецька компанія оборонної промисловості Baykar.

Випробуваннями Bayraktar Kizilelma керував головний технічний директор Baykar Селчук Байрактар у Центрі льотних випробувань Akinci на північному заході Туреччини.

Зазначається, що Kizilelma «зробить революцію» на полі бою завдяки своїм ключовим можливостям посадки та зльоту на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами.

Безпілотний реактивний літак був розроблений для польотів з десантного корабля TCG Anadolu ВМС Туреччини та відіграватиме важливу роль у закордонних місіях.

Маючи Kızılelma низьку радіолокаційну помітність завдяки своїй конструкції, Kizilelma зможе виконувати найскладніші місії. Він також зможе літати з корисним навантаженням до 1500 кг (3300 фунтів), оснащений боєприпасами турецького виробництва та високою ситуаційною обізнаністю за допомогою радара з активною електронно-сканованою решіткою (AESA), також розробленого в країні.

Також повідомляється, що Bayraktar Kizilelma буде ефективним проти повітряних цілей за допомогою вітчизняних боєприпасів «повітря-повітря». Завдяки цим можливостям він змінить баланс на полі бою.

Згодом компанія проінформувала про успішне випробування безпілотника у повітрі.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині продемонстрували одночасну роботу підрозділу з восьми морських дронів Albatros-S. Підрозділ виконує різні завдання, розподіляє підзавдання та ділиться на менші групи.