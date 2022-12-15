Головне за ніч. Четвер, 15 грудня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Херсона та Нікопольщини, план дій для України від Ради Європи.

Під час обстрілу Дніпровського району Херсона ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Загинула восьмирічна дитина. Від отриманих поранень на місці загинула жінка, яка поверталася додому. Двоє людей дістали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Також ворожих обстрілів зазнали Чернігівська, Сумська, Запорізька, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Київщині та Черкащині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав 31 авіаційного та вісьмох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Зберігається загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області. Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

Окупаційна влада намагається перепідключити Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи РФ.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 15 грудня – у нашій новині.

Окупанти обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади на Нікопольщині.

"Понад 14 годин тривоги і обстріли трьох громад… Вночi та ранком російські окупаційні війська били по Нікопольщині з «Градів» та важкої артилерії. Потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.

План дій “Стійкість, відновлення та реконструкція” розробили у тісній консультації з українською владою.

“Це частина внеску нашої Організації у процес відбудови та відновлення країни, яка зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями. Новий план дій має на меті підвищити стійкість державних інституцій шляхом зміцнення демократичного врядування та верховенства права, а також захисту прав людини”, – сказала Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.

План дій спрямований також на підтримку програми реформ України після рішення Європейської Ради від 23 червня про надання статусу кандидата в ЄС.

Депутати польського Сейму визнали Російську Федерацію державою, яка підтримує тероризм.

Щодо визнання Російської Федерації державою, яка підтримує тероризм, голосували 234 депутати Сейму. 231 проголосував за це рішення, два – проти, один депутат утримався. Ще 226 депутатів не голосували.

Як повідомлялось раніше, Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

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