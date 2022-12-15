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Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"

Держдума РФ ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні.

Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Фото: ЕРА/UPG

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який знімає кримінальну відповідальність за злочини на окупованих територіях України в тому випадку, якщо вони були скоєні "заради захисту інтересів РФ".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У пояснювальній записці зазначається, що закон стосуватиметься дій на територіях, підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР", а також у Херсонській і Запорізькій областях до 30 вересня 2022 року – тобто на територіях, про анексію яких 30 вересня оголосила Росія.

Які саме кримінальні злочини повинні трактуватися як скоєні на користь Росії, у документах не зазначено.

Як пише російське видання "Комерсант", згідно із законопроєктом на окупованих територіях не передбачається дії судів присяжних як мінімум до 2027 року. Також Росія відмовляється від відшкодування збитків, яких зазнали жителі окупованих територій.

Поправки до законопроєкту прийматимуть до 17 грудня.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора України, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та правозахисні організації ведуть облік та розслідування воєнних злочинів у ході війни Росії в Україні. Серед них – тортури та вбивства мирних жителів, сексуальне насильство, пограбування, жорстоке поводження з військовополоненими та викрадення людей, руйнування цивільної інфраструктури. Нацполіція відкрила понад 48 тисяч проваджень щодо злочинів російських військових.

Україна також закликає міжнародних партнерів створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів росіян. Цей трибунал може притягти до відповідальності не лише виконавців звірств – військових, а й російське керівництво.

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