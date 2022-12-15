Вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У четвер, 15 грудня в Україні буде хмарно, у північній частині сніг, мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

У південній частині вдень дощ, подекуди з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 2-7° тепла, в Криму до 10°.

Температура у Київській області вдень від 3° морозу до 2° тепла, у Києві стовпчики термометрів покажуть близько 0°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.