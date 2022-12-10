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ДСНС попереджає українців про негоду в низці регіонів

У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях - значні опади.

ДСНС попереджає українців про негоду в низці регіонів
Фото: facebook.com/UkrHMC

У неділю, 11 грудня, у низці західних областей України очікується негода, яка може призвести до погіршення руху транспорту.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичаних ситуацій.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. 11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Уночі та вранці у більшості північних та центральних областей - туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У ДСНС наголосили, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Нагадаємо, листопад у Києві був теплішим за норму.

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