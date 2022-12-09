У п’ятницю Україні прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ

У п’ятницю, 9 грудня в Україні буде хмарно, у південній частині країни дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вдень 4-9°, в Криму до 12°.

На решті території невеликий мокрий сніг та дощ, у центральних та північно- східних областях помірні опади. У більшості районів північної частини вночі без істотних опадів; температура вдень 0-5° тепла.

В Україні, крім сходу, туман; вранці місцями, крім півдня, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у східних областях до 14 м/с.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.