​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
​У Києві затримали колаборантку з Харківщини, яка намагалася втекти до ЄС
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На авіабазі в окупованому Бердянську пролунало 18 вибухів
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
На фронті загинув актор і ведучий, учасник “Ліги Сміху” Ярослав Гаркавко
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Спроба держперевороту в Німеччині з російським душком
Канон так Канон?
Канон так Канон?
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
Протести в Монголії. Влада погоріла на краденому вугіллі?
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
До експлуатації в ЗСУ допущено сім зразків БпЛА українського виробництва, – Резніков
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський посмертно присвоїв нагороди поліцейським, які підірвалися на Херсонщині

Начальник головного управління поліції в Черкаській області посмертно отримав звання героя України.

Зеленський посмертно присвоїв нагороди поліцейським, які підірвалися на Херсонщині
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди поліцейським, які загинули на Херсонщині.

Звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно присвоєно начальнику Головного управління Національної поліції в Черкаській області Михайлові Куратченку.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня посмертно нагороджено старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби поліції Черкаської області капітана поліції Ігоря Мельника, старшого інспектора–кінолога кінологічного центру поліції Черкаської області капітана поліції Сергія Ненаду та помічника чергового СРПП Уманського райуправління поліції капрала поліції Вадима Періжка.

Нагадаємо, поліцейські підірвалися на каскаді ворожих мін і боєприпасів. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо – отримали поранення, за їхні життя зараз борються лікарі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також