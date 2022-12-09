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Пєсков маніпулює: "доведеться звільнити окуповані Києвом частини нових російських регіонів"

“Кремль не має наміру анексувати нові території в Україні”, заявив він.

Пєсков маніпулює: "доведеться звільнити окуповані Києвом частини нових російських регіонів"
Фото: vabos.com.ua

Президент Росії Володимир Путін розповсюджує маніпуляцію щодо ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі України.

“Зараз багато галасу щодо ударів по енергетичній інфраструктурі (України). Так, ми це робимо. Але хто почав? Хто вдарив по Кримському мосту, підірвав ЛЕП на Курській АЕС, не підвів воду до Донецька? Непостачання води – це акт геноциду. Але про це ніхто не сказав”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО

Глава Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко розповсюджує дезінформацію, що країни НАТО використовують технології ведення війни чужими руками. 

“НАТО активно залучає технології проксі-війни… Величезні ресурси вкладаються в роботу в інфопросторі та спроби маніпулювати суспільними настроями”, – заявила вона. 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков маніпулює, що Кремль не має наміру анексувати нові території в Україні, та має намір “звільнити” ті регіони, які окупантивже оголосили “своїми”.

“Не йдеться про приєднання нових територій до РФ, але доведеться звільнити окуповані Києвом частини нових російських регіонів”, – каже Пєсков.

Нагадаємо, ЗМІ Росії розповсюджують маніпуляцію, що “енергетична система України в жалюгіднішому стані, ніж про неї говорять офіційні особи”

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