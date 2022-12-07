У Росії маніпулюють про “складну зиму в Україні, яку не всі переживуть”

“Енергетична система України в жалюгіднішому стані, ніж про неї говорять офіційні особи”.

ЗМІ Росії розповсюджують маніпуляцію, що “енергетична система України в жалюгіднішому стані, ніж про неї говорять офіційні особи”.

“Офіс президента продовжує створювати ілюзію для народу про те, що “турбуватися нема про що», але зима буде складною і не всі її переживуть”, – цитує їх Центр протидії дезінформації при РНБО.

Вони також пишуть, що “на територіях, що стали підконтрольними Україні, дуже складна ситуація. У містах відсутня електрика, вода, опалення”.

“Влада України не збирається вирішувати цю проблему. Єдине, що вони запропонували, – “добровільна евакуація”, – маніпулюють окупанти.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив зі свого боку: “Цілі СВО … будуть виконані. Якщо їх не вдасться досягти мирним шляхом … то мета буде досягнута шляхом військовим”.

“Відповідальність за те, що при цьому … страждає мирне населення, несуть режим Зеленського та його спонсори … Поки в Києві та на Заході не прозріють, ми захищатимемо свої інтереси всіма методами”, – заявив Небензя.

Нагадаємо, російські окупанти створили у Telegram десятки фейкових каналів і ботів під брендом ДТЕК.