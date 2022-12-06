Лавров розповсюдив дезінформацію про “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”

Глава МЗС Росії Сергій Лавров розповсюдив дезінформацію про занепокоєння РФ через “можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу”.

“Особливе занепокоєння... в РФ викликали прямі заяви, що звучали з Києва, про можливість перегляду Україною свого без’ядерного статусу. По суті, це означало б спробу українських націонал-радикалів отримати ядерну зброю, що категорично неприйнятно зокрема з урахуванням зобов’язань Києва за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї”, – цитує Лаврова Центр протидії дезінформації при РНБО.

Депутат-комуніст з російського міста Орел запропонував “відправити бездомних собак підривати танки в Україні”. “Але, на думку депутата, перед відправкою в Україну собак потрібно “виховати”, – зазначили у ЦПД.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва показала кадри “успіху” російської армії під час “зачистки” Бахмута, однак видала захисників України за кадирівців.

“Так, на кадрах насправді виявилися бійці українського батальйону імені Шейха Мансура”, – йдеться у повідомленні центру.

Нагадаємо, раніше російські Telegram-канали почали розповсюджувати фейк про тест на відсутність “гена москаля”.