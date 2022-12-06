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Нова система обліку військовозобов’язаних у Росії має запрацювати у лютому, – Центр національного спротиву

Тоді ж очікується нова хвиля мобілізації.

Нова система обліку військовозобов’язаних у Росії має запрацювати у лютому, – Центр національного спротиву
Фото: EPA/UPG

Початок функціонування нової системи обліку військовозобов’язаних у Росії заплановано на лютий 2023 року. 

Про це повідомляє сайт Центру національного спротиву.

Приблизно на цей час очікується також початок нової хвилі мобілізації РФ, яка має пройти під пропагандистським гаслом “війни проти колективного Заходу”. 

Кремль намагається накопичити нові сили до весни 2023 року.

Як раніше повідомляв Генштаб ЗСУ, кремлівська верхівка вважає, що для перемоги над Україною їй необхідно задіяти 5 млн військовослужбовців, що й викликає необхідність запровадження більш жорсткої системи обліку військовозобов’язаних. 

“Накопичення таких сил виглядає сумнівно. Наразі міноборони рф не має необхідних ресурсів для забезпечення такої кількості військових. Тому, маніпуляції цифрою в 5 млн є одним з елементів психологічного тиску на українців”, – зазначили у ЦВС.

У Центрі зазначили, що такі плани РФ свідчать про те, що президент росіян Володимир Путін не зацікавлений у завершенні війни. Натомість він лише потребує тимчасової паузи, яка буде використана для проведення нової хвилі мобілізації та подальшої агресії проти України.

Нагадаємо, з метою створення єдиної електронної бази даних російських військовозобов’язаних, в РФ оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів.

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