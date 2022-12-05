Головне за день. Понеділок, 5 грудня

Нова ворожа масована ракетна атака, російська ракета на території Молдови, п'ятнадцять тисяч зникли безвісти українців, премія Юлії "Тайрі" Паєвській. Яким запам’ятається 285-й день повномасштабної війни.

Під час сьогоднішнього масованого ракетного удару російські війська випустили по Україні понад 70 крилатих ракет "Калібр", Х-101/Х-555, Х-59.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювались із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Також противник завдав удару 22-ма крилатими ракетами типу "Калібр" із кораблів Чорноморського флоту.

Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 і винищувачі Су-35.

Понад 60 з випущених ракет збили наші Сили ППО.

Зокрема Київська міська військова адміністрація повідомила про знищення 9 ракет росіян.

У Полтавській області під час ракетної атаки росіян збили до 10 ракет, влучань зафіксовано не було.

Президент Володимир Зеленський подякував силам ППО, енергетикам і народу, який "ніколи не здається".

Керівник уряду Денис Шмигаль заявив, що енергетична система України після російських ракетних ударів 5 грудня залишається цілісною.

"Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - йдеться у повідомленні.

"Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - додав Шмигаль.

Укренерго повідомило, що в усіх областях запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія подаватиметься на лікарні, водоканали, котельні.

На Одещині внаслідок масованого ракетного удару Росії пошкоджена енергетична інфраструктура.

За словами керівника Одеської ОВА Максима Марченка, також були влучання у цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо про двох поранених.

Електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району.

Найближчими днями без світла перебуватиме близько половини Київської області.

“На Київщині триває ліквідація наслідків сьогоднішніх масованих обстрілів РФ. За рішенням Укренерго запроваджено аварійні вимкнення електроенергії”, - повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Додавши, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернутися до планових вимкнень із графіками.

Про інші наслідки сьогоднішнього масованого ракетного удару росіян можна прочитати тут.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що окупанти також не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 5 грудня – в новині.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на падіння російської ракети на територію Молдови.

“ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн”, – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

У МЗС наголошують, що “Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ”.

Нагадаємо, в МЗС Молдови повідомили про те, що під час сьогоднішньої ракетної атаки РФ на Україну одна з ракет впала у Молдові на території міста Бричани.

Близько 15 тисяч громадян України зникли безвісти через повномасштабну війну Росії проти України, повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“У зв’язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України 15 000 людей зникло безвісти. Ви тільки уявіть: доля тисяч людей невідома. Когось з них вже, можливо, нема серед живих. Їх всіх шукають рідні, і безмежні страждання в сім‘ях від невідомості. Рідні чекають хорошу звістку. Чекають з надією в серці”, – зазначив він.

Юлія "Тайра" Паєвська отримала премію імені Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів". Церемонія нагородження відбулась 4 грудня у Домі Франка у Львові, повідомив кореспондент LB.ua.

Премію імені польського письменника Станіслава Вінценза започаткував народний депутат Микола Княжицький у 2018 році. Цьогоріч премія вручається вп’яте. Раніше лауреатами були правозахисних, дисидент та віцеректор УКУ Мирослав Маринович (2018), письменник та видавець Іван Малкович (2019), соціолог, культуролог, видавець Леонід Фінберг (2020), літературознавець, перекладач Петро Рихло (2021).

"Я дуже вражена і розчулена, я цього не очікувала. Не думаю що я достойна цієї високої премії. Не знаю як вам спало на думку вручити її мені. Але я приймаю її як велику честь, і одразу присвячую Володимиру Вакуленку та всім діячам культури, які були замордовані московськими окупантами", - прокоментувала свою нагороду Паєвська.

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