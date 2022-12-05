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Ворогу вкотре не вдалося задумане, енергетична система України працює, - Шмигаль

Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Ворогу вкотре не вдалося задумане, енергетична система України працює, - Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Енергетична система України після російських ракетних ударів 5 грудня залишається цілісною. 

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Терористична країна Росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план — занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане", - йдеться у повідомленні керівника уряду.

За його словами, енергетична система країни після російських ракетних ударів функціонує та залишається цілісною. 

"Були влучання в енергоооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди. 

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які Росія запустила по Україні 5 грудня.

Про велику кількість збитих ракет повідомляють у Києві та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині.

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