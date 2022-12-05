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​Росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах, – Укренерго

Через влучання по об’єктах енергетичної інфраструктури введені аварійні відключення світла.

​Росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

У понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Про це Укренерго повідомляє у Facebook.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диспетчери працюють над утриманням балансу в енергосистемі.

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. 

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