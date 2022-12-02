В порт Одеси зайшло третє судно, яке везтиме гуманітарний вантаж продовольства у рамках ініціативи Grain from Ukraine

Вже третє судно, балкер Neva, зайшло до порту Одеси під завантаження 25 тис. тонн пшениці від України для Сомалі. Вантаж відправляється в рамках ініціативи Grain from Ukraine.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Друге судно з ініціативи Grain from Ukraine, BC Callisto, сьогодні завершує в порту Чорноморська завантаження 30 тис. тонн пшениці. Цей вантаж відправиться до Ефіопії.
В Мінінфраструктури очікують, що порти України до кінця весни приймуть понад 60 суден, які доставлять українську пшеницю для бідних країн.
Зазначається, що в рамках “Зернової ініціативи” сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 7 суден з 287,4 тис. тонн агропродукції для країн Азії.
Зокрема, сьогодні до Індонезії, яка потерпає від продовольчої кризи, відправився балкер AL SAAD з 55 тис. тонн пшениці.
З початку роботи “зернового коридору” Україна експортувала 12,7 млн тонн агропродукції.
Нагадаємо, наразі черга суден "зернового коридору" у Босфорській протоці сягнула 96 і їхня кількість зростатиме, якщо не збільшити кількість інспекцій на добу.