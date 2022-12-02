В порт Одеси зайшло третє судно, яке везтиме гуманітарний вантаж продовольства у рамках ініціативи Grain from Ukraine

З початку роботи “зернового коридору” Україна експортувала 12,7 млн тонн агропродукції.

Вже третє судно, балкер Neva, зайшло до порту Одеси під завантаження 25 тис. тонн пшениці від України для Сомалі. Вантаж відправляється в рамках ініціативи Grain from Ukraine.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Друге судно з ініціативи Grain from Ukraine, BC Callisto, сьогодні завершує в порту Чорноморська завантаження 30 тис. тонн пшениці. Цей вантаж відправиться до Ефіопії.

В Мінінфраструктури очікують, що порти України до кінця весни приймуть понад 60 суден, які доставлять українську пшеницю для бідних країн.

Зазначається, що в рамках “Зернової ініціативи” сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 7 суден з 287,4 тис. тонн агропродукції для країн Азії.

Зокрема, сьогодні до Індонезії, яка потерпає від продовольчої кризи, відправився балкер AL SAAD з 55 тис. тонн пшениці.

З початку роботи “зернового коридору” Україна експортувала 12,7 млн тонн агропродукції.

Нагадаємо, наразі черга суден "зернового коридору" у Босфорській протоці сягнула 96 і їхня кількість зростатиме, якщо не збільшити кількість інспекцій на добу.