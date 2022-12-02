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Верховна Рада прийняла законопроєкт про е-ідентифікацію та е-довірчі послуги

Нормативно-правовий акт передбачає імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. 

Верховна Рада прийняла законопроєкт про е-ідентифікацію та е-довірчі послуги
Фото: Мінцифри

Верховна Рада підтримала взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементацію законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації. 

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

289 депутатів проголосувала “за” законопроєкт №6173, який схвалено у цілому.

У міністерстві пояснили, що закон пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Національне законодавство у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг буде максимально наближене до європейських вимог. 

Це стане фундаментом для підписання у майбутньому Угоди між Україною та ЄС щодо взаємного визнання електронних довірчих послуг. Таку Угоду ЄС не укладав з жодною третьою країною.

Закон передбачає:

  • можливість отримати кваліфікований електронний підпис дистанційно;
  • широкий асортимент засобів е-ідентифікації всіх рівнів довіри;
  • можливість користуватися е-довірчими послугами навіть тоді, коли їх надавач припинить діяльність;
  • доступ до українських онлайн-послуг із-за кордону;
  • подати документи для отримання електронного підпису можна буде у нотаріусів та в ЦНАП;
  • безпека даних в інформаційних системах, де використовують засоби е-ідентифікації за європейськими стандартами;
  • можливість проходження процедури оцінки відповідності в іноземному органі з оцінки відповідності;
  • правові основи для визнання та використання гаманців з цифровою ідентифікацією.

“Це означає, що Україна визнаватиме КЕП Європейського Союзу. Зі свого боку в ЄС зможуть тимчасово визнавати український кваліфікований електронний підпис як удосконалений до укладення Угоди з ЄС, а після – як кваліфікований електронний підпис. Також в Україні будуть визнавати засоби електронної ідентифікації, оскільки вони відрізняються від вже встановлених у нашій країні”, – пояснили у відомстві.

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