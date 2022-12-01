Головне за день. Четвер, 1 грудня

Удари Авіації Сил оборони, бої на Луганщині, черговий обмін полоненими, закон про відпустки військовослужбовців, кадрові зміни в уряді. Яким запам’ятається 281-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір’я Запорізької області, обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 1 грудня – в новині.

Українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. До Кремінної залишилося декілька кілометрів, розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Рухаються ЗСУ вперед і на Сватівщині. Водночас росіяни, як додав Гайдай, намагаються захопити майже зруйновану Білогорівку. Однак наші бійці відбивають їхні атаки.

Сьогодні було проведено черговий обмін полоненими – 50 захисників України повернулися додому.

“Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та “Азовсталі”, повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках”, – повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, робота по обміну полоненими продовжується щодня.

Верховна Рада України на засіданні 1 грудня ухвалила постанову про заяву щодо визнання російського режиму терористичним, нелегітимності перебування РФ в Організації Об’єднаних Націй та необхідності реформування Організації.

За постанову проголосували 314 нардепів, повідомив кореспондент LB.ua.

"Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, що триває з 2014 року, а також повномасштабне вторгнення Російської Федерації, розпочате 24 лютого 2022 року, продемонстрували, що ООН не здатна повноцінно виконувати покладені на неї обов’язки"— підкреслюють депутати.

Причиною цієї неспроможності є, серед іншого, юридичний механізм застосування права вето постійними членами Ради Безпеки ООН – головного органу, який має підтримувати мир та безпеку відповідно до ст. 24 Статуту ООН.

Неодноразове накладення вето РФ на резолюції Ради Безпеки, що стосуються реакції на її ж агресію проти України, повністю блокують діяльність цього ключового органу та значно послаблюють роль ООН у припиненні російської агресії.

Нардепи звернули увагу і на те, що РФ перебуває в ООН нелегітимно.

Детальніше – в новині.

На засіданні 1 грудня Верховна Рада України також 263 голосами "за" призначила Олександра Кубракова новим віцепрем'єром та очільником двох міністерств.

Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. СН дали 200 голосів, Платформа за життя і мир (колишня ОПЗЖ) – 13, За майбутнє – девʼять, "Голос" – шість, "Довіра" – 15, "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ) – 10, позафракційні – 10.

Перед призначенням на нову посаду Рада проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади Міністра інфраструктури України.

Як раніше повідомляли джерела LB у фракції "Слуга народу", "поєднання міністерств – це перший крок до оптимізації Уряду.

Подробиці – в новині.

Ще одне сьогоднішнє важливе рішення парламенту — ухвалення в цілому Закону про внесення зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

Закон передбачає, що в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям за рішенням командування можуть надаватися частина щорічної основної відпустки (10 днів з 30 та 2 дні на дорогу), а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Водночас парламентарі передбачили певні запобіжники для збереження боєздатності підрозділів.

Депутати звільнять голів комітетів з питань бюджету Юрія Арістова та місцевого самоврядування Андрія Клочка.

Новою головою Комітету з питань бюджету буде призначена Роксолана Підласа. Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк очолить Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це LB.ua повідомили джерела у парламенті, надавши проєкт відповідної постанови, що буде проголосована найближчим часом. Співрозмовники LB.ua наголосили, що “звільнення Арістова пов’язане з нещодавними обшуками. До Клочка давно були аналогічні питання”. Ще один депутат зі “Слуги народу” сказав LB.ua, що “Клочко здасть мандат”.

Більше інформації та зміст нових кадрових пропозицій – в нашій новині.

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Київської міськпрокуратури повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.

У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів та його спільників, які брали участь у богослужінні. Вказане підтверджено відповідними експертними дослідженнями, повідомляє пресслужба СБУ.

Вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес також отримав лист із вибухівкою, подібний до тих, що були відправлені послу України, іспанській збройній компанії та базі ВПС. Лист до Санчеса був отримано ще 24 листопада, його знешкодили працівники служби безпеки.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що наразі надіслано чотири конверти з "піротехнічним матеріалом". Один вибух стався в середу в посольстві України в Мадриді.

Нагадаємо, внаслідок вибуху пакунку в посольстві України в Іспанії легко поранило співробітника. Його вже виписали з лікарні.

Ще два пакунки надіслали супутниковому центру ЄС, розташованому на базі військово-повітряних сил біля Мадрида, та виробнику зброї Instalaza в Сарагосі на північному сході Іспанії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!