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Сили оборони наближаються до Кремінної та відбивають атаки росіян на Білогорівку, - Гайдай

Також українські захисники рухаються вперед на Сватівщині.

Сили оборони наближаються до Кремінної та відбивають атаки росіян на Білогорівку, - Гайдай
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. Так, до Кремінної залишилося декілька кілометрів.

Про це в ефірі Freedom розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Дуже важко дається кожен метр землі, оскільки велику кількість техніки привезли туди окупанти. Був у них час, щоб підготуватися: замінувати і дороги, і мости, і будинки, і лісомуги - все заміновано. Зведено якісь укріпрайони", - розповів Гайдай.

Також ЗСУ рухаються вперед і на Сватівщині.

Водночас, як додав, Гайдай, росіяни намагаються захопити майже зруйновану Білогорівку. Однак їхні атаки відбивають українські бійці.

За словами керівника ОВА, у районі Старобільська перебувають найбільш боєздатні російські підрозділи (зокрема, десантники з Херсонського напрямку).

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області росіяни замінували територію довкола міста, розмінування у житлових кварталах не здійснювали.

Днями аеророзвідники Національної гвардії та Збройних сил спільно виявили та знищили кілька засідок росіян в області.

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