Сили оборони наближаються до Кремінної та відбивають атаки росіян на Білогорівку, - Гайдай

Українські війська повільно просуваються вперед на Луганщині з боку Харківської області. Так, до Кремінної залишилося декілька кілометрів.
Про це в ефірі Freedom розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Дуже важко дається кожен метр землі, оскільки велику кількість техніки привезли туди окупанти. Був у них час, щоб підготуватися: замінувати і дороги, і мости, і будинки, і лісомуги - все заміновано. Зведено якісь укріпрайони", - розповів Гайдай.
Також ЗСУ рухаються вперед і на Сватівщині.
Водночас, як додав, Гайдай, росіяни намагаються захопити майже зруйновану Білогорівку. Однак їхні атаки відбивають українські бійці.
За словами керівника ОВА, у районі Старобільська перебувають найбільш боєздатні російські підрозділи (зокрема, десантники з Херсонського напрямку).
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області росіяни замінували територію довкола міста, розмінування у житлових кварталах не здійснювали.
Днями аеророзвідники Національної гвардії та Збройних сил спільно виявили та знищили кілька засідок росіян в області.